События

03:27 01.03.2021

На Буковине выявлено 335 новых случаев коронавируса – глава ОГА

1 мин читать
На Буковине выявлено 335 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 335 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 113 человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 28 февраля, за последние сутки 113 человек выздоровели, 45 111 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 55 129 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 006 человек.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 838 образцов.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:42 01.03.2021
В Кривом Роге пиротехники обезвредили старый артиллерийский снаряд – ГСЧС

В Кривом Роге пиротехники обезвредили старый артиллерийский снаряд – ГСЧС

06:40 01.03.2021
Новозеландский Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом

Новозеландский Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом

20:11 28.02.2021
Возле кафе в Днепре стреляли, никто не пострадал, задержаны 15 человек – полиция

Возле кафе в Днепре стреляли, никто не пострадал, задержаны 15 человек – полиция

18:33 28.02.2021
Привиться от Covid-19 в Украине все желающие смогут до конца года – премьер

Привиться от Covid-19 в Украине все желающие смогут до конца года – премьер

15:01 28.02.2021
В Беларусь за сутки выявлено 1 тыс. 347 случаев COVID-19, 10 пациентов скончались

В Беларусь за сутки выявлено 1 тыс. 347 случаев COVID-19, 10 пациентов скончались

14:21 28.02.2021
В Эстонии снизился суточный прирост новых случаев COVID-19 после трёх дней антирекордов

В Эстонии снизился суточный прирост новых случаев COVID-19 после трёх дней антирекордов

12:58 28.02.2021
В Ужгороде от Covid-19 скончался военнослужащий – Минобороны

В Ужгороде от Covid-19 скончался военнослужащий – Минобороны

12:33 28.02.2021
В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

10:22 28.02.2021
Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

09:30 28.02.2021
Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Привиться от Covid-19 в Украине все желающие смогут до конца года – премьер

Президент Европейского совета Шарль Мишель начнет визит в Украину 2 марта с посещения Донбасса

В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта

Два человека погибло, еще два пострадало в результате ДТП в Мелитопольском районе

ПОСЛЕДНЕЕ

Токийская Олимпиада может предоставить Сеулу, Токио и Вашингтону шанс для переговоров с КНДР - президент Южной Кореи

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн

Секретная служба США разыскивает хакера, укравшего данные 22 военных – СМИ

Трамп заявил, что сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению"

Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США

SpaceX в понедельник выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Тегеран не заинтересован в неформальной встрече с западными странами по атому - МИД Ирана

Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы – Тихановская

Оппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным парламентским выборам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА