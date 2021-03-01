На Буковине выявлено 335 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 335 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 113 человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 28 февраля, за последние сутки 113 человек выздоровели, 45 111 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 55 129 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 006 человек.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 838 образцов.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/