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02:22 01.03.2021

Трамп заявил, что сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению"

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Трамп заявил, что сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению"

 Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы избрания добивались сильные, смелые и умные республиканские лидеры.

"Я объявляю, что буду активно работать над тем, чтобы избирались сильные, смелые и умные республиканские лидеры", - заявил Трамп, выступая на конференции в Орландо.

Он отметил, что демократы в отличие от республиканцев держатся вместе. По его словам, сложившееся положение в Республиканской партии может привести к ее уничтожению.

"У нас не может быть лидеров, которые проявляют больше страсти к осуждению своих единомышленников-американцев, чем к противостоянию демократам, СМИ и радикалам, которые хотят превратить Америку в социалистическую страну", - подчеркнул Трамп.

 

Теги: #трамп #партия #лидеры #сща
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