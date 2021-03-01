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01:18 01.03.2021

Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

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Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

Бывший президент США Дональд Трамп призвал быстро реформировать систему голосования в стране, чтобы у избирателей была уверенность в честности процесса выборов.

"Честные, защищённые от нарушений выборы - это приоритет", - сказал он, выступая на конференции республиканцев-консерваторов CPAC.

"Нам немедленно нужна электоральная реформа", - добавил Трамп.

Он повторил, что считает массовые нарушения на выборах 2020 года решающим фактором, обеспечившим победу демократу Джо Байдену.

Теги: #сша #предложение #голосование #трамп
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