События

23:10 28.02.2021

Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы – Тихановская

1 мин читать
Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы – Тихановская

Усиливающееся санкционное давление со стороны ЕС и США заставят президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, уйти в отставку, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

"Давление будет расти день изо дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - рассказала Тихановская в интервью изданию "Deutsche Welle" в воскресенье.

Источник:https://www.dw.com/ru/tihanovskaja-rasschityvaet-na-uhod-lukashenko-vesnoj/a-56727697

 

 

 

Теги: #уход #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 28.02.2021
В Беларусь за сутки выявлено 1 тыс. 347 случаев COVID-19, 10 пациентов скончались

В Беларусь за сутки выявлено 1 тыс. 347 случаев COVID-19, 10 пациентов скончались

15:07 26.02.2021
Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

19:26 25.02.2021
ЕС продлил антибелорусские санкции до 28 февраля 2022 года

ЕС продлил антибелорусские санкции до 28 февраля 2022 года

09:59 25.02.2021
Суд в Беларуси вынес обвинительный приговор погибшему во время акции протеста - правозащитники

Суд в Беларуси вынес обвинительный приговор погибшему во время акции протеста - правозащитники

12:14 24.02.2021
Топ-менеджер Amazon Джефф Блэкберн покидает компанию после длительного отпуска

Топ-менеджер Amazon Джефф Блэкберн покидает компанию после длительного отпуска

09:13 24.02.2021
Беларусь заморозила цены на социально значимые продукты и лекарства

Беларусь заморозила цены на социально значимые продукты и лекарства

22:07 21.02.2021
Новые санкции ЕС против властей Беларуси прогнозирует оппозиция

Новые санкции ЕС против властей Беларуси прогнозирует оппозиция

11:52 21.02.2021
Кулеба и Ткаченко возмущены репрессиями против журналистов в Беларуси – заявление

Кулеба и Ткаченко возмущены репрессиями против журналистов в Беларуси – заявление

01:15 19.02.2021
США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси за "подрыв демократии"

США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси за "подрыв демократии"

13:25 17.02.2021
Самый крупный в январе экспортер э/э в Украину - Беларусь - обеспечил 1,3% ее потребления

Самый крупный в январе экспортер э/э в Украину - Беларусь - обеспечил 1,3% ее потребления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Привиться от Covid-19 в Украине все желающие смогут до конца года – премьер

Президент Европейского совета Шарль Мишель начнет визит в Украину 2 марта с посещения Донбасса

В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта

Два человека погибло, еще два пострадало в результате ДТП в Мелитопольском районе

ПОСЛЕДНЕЕ

Тегеран не заинтересован в неформальной встрече с западными странами по атому - МИД Ирана

Оппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным парламентским выборам

Глава Евросовета прибыл в Тбилиси, где проведет переговоры с руководством Грузии и лидерами политических партий

ЕС примет меры в ответ на действия военных в Мьянме – Боррель

Возле кафе в Днепре стреляли, никто не пострадал, задержаны 15 человек – полиция

Привиться от Covid-19 в Украине все желающие смогут до конца года – премьер

В правящей партии Армении усмотрели в отказе президента уволить главу Главного штаба основание для импичмента

Граждане Молдовы должны иметь возможность выбора вакцины от COVID-19 - президент

Президент Европейского совета Шарль Мишель начнет визит в Украину 2 марта с посещения Донбасса

В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА