Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы – Тихановская

Усиливающееся санкционное давление со стороны ЕС и США заставят президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, уйти в отставку, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

"Давление будет расти день изо дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - рассказала Тихановская в интервью изданию "Deutsche Welle" в воскресенье.

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