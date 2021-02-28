Глава Евросовета прибыл в Тбилиси, где проведет переговоры с руководством Грузии и лидерами политических партий

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье прибыл с визитом в Тбилиси.

Как сообщили журналистам в грузинском внешнеполитическом ведомстве, главу Евросовета в тбилисском международном аэропорту встретил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По информации МИД, официальная часть визита запланирована на понедельник.

В частности, как отмечают в ведомстве, Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе.

Также запланированы встречи председателя Евросовета с лидерами политических партий.

Как сказано в сообщении, Мишель в рамках визита посетит территорию, граничащую с Южной Осетией, где на месте ознакомится с текущей обстановкой, а также примет участие в открытии в Тбилиси нового офиса представительства ЕС в Грузии.

Глава Евросовета покинет Тбилиси 2 марта.

Ранее в воскресенье глава грузинского МИД заявил журналистам, что визит Мишеля в Грузию является выражением поддержки Грузии, как важного партнера ЕС в регионе