Возле кафе в Днепре стреляли, никто не пострадал, задержаны 15 человек – полиция

Возле кафе в Днепре произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал, правоохранителями задержаны 15 человек, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"28 февраля в полицию поступило сообщение о стрельбе в кафе по ул. Высоковольтная. По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения. Во время стрельбы никто не пострадал", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Днепропетровской области в воскресенье вечером.

В полиции отметили, что для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции было доставлено 15 человек.

"По данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Продолжается следствие", - подытожили в полиции.