Привиться от Covid-19 в Украине все желающие смогут до конца года – премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что вакцину Covid-19 смогут получить все желающие в Украине уже до конгца текущего года.

"Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь возвращения к привычной жизни", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, прививку вакциной AstraZeneca/Oxford, которая производится на мощностях индийской компании Serum Institute, в Украине сделали уже 3 тыс 141 человек.

"Вакцинации происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера начали вакцинировать военных в Луганской области. У Украины есть контракты на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры", - написал Шмыгаль.