Граждане Молдовы должны иметь возможность выбора вакцины от COVID-19 - президент

Президент Молдовы Майя Санду в воскресенье на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем высказалась за доступ и возможность выбора вакцины от COVID-19 для граждан республики.

"В пятницу АМDM (Национальное агентство лекарств и медицинских изделий - ИФ) зарегистрировала российскую вакцину. Это компетенция агентства. Сейчас важнее всего - обеспечить доступ к вакцине, а также, чтобы граждане имели право выбора вакцины", - заявила Санду на вопрос журналиста относительно её слов о возможности регистрации в Молдове только вакцин, ранее зарегистрированных Всемирной Организацией Здравоохранения.

Она добавила: "Когда я говорила о вакцине, я опиралась на решение Национального агентства общественного здоровья и Национального агентства лекарств и медицинских изделий, которые выступали с соответствующими разъяснениями".

Также Санду сообщила, что "в настоящее время для меня важнее всего здоровье наших граждан".

"Это главный приоритет. Мы благодарны Европейскому союзу и странам, которые поддерживают нас в борьбе с пандемией COVID-19. Румыния и Чехия оказали существенную помощь в обеспечении необходимым для медиков защитным снаряжением. Вчера мы получили из Румынии первые 21 600 доз вакцины. На следующей неделе ожидаем 14 400 доз вакцины через платформу COVAX. Есть сигналы о том, что Эстония хочет оказать помощь в обеспечении вакциной", - отметила она.