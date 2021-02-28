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15:14 28.02.2021

Президент Европейского совета Шарль Мишель начнет визит в Украину 2 марта с посещения Донбасса

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Президент Европейского совета Шарль Мишель начнет визит в Украину 2 марта с посещения Донбасса

Президент Европейского совета Шарль Мишель по приезду в Украину 2 марта вместе с главой украинского государства Владимиром Зеленским посетит восток страны и встретится с представителями Операции Объединенных сил.

Это следует из повестки дня президента Европейского совета, обнародованной в воскресенье. "В 13.00 состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским. В 13.10 – встреча с представителями Операции Объединенных сил", - сказано в распорядке дня Мишеля.

Ожидается, что в этот день также может состояться встреча с представителями СММ ОБСЕ и организаций, которые оказывают гуманитарную помощь Донбассу. По итогам дня президенты Мишель и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.

Второй день визита 3 марта пройдет в Киеве и начнется со встречи президент СЕ с представителями антикоррупционных институций, за которой последует визит в центр вакцинации. Завершит визит встреча с президентом Зеленским и совместная с ним пресс-конференция.

Как сообщалось ранее, президент Европейского совета в воскресенье начал визит в страны Восточного партнерства. В частности, 28 февраля он посещает Молдову, а 1 марта состоится визит в Грузию.

Теги: #шарль_мишель #ес #визит
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