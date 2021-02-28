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15:13 28.02.2021

В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

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В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

Двое граждан Украины погибли в г.Люблин (Польша) в ночь на воскресенье в дорожно-транспортном происшествии после того, как, по-предварительным данным, один из них не справился с управлением легковым автомобилем, сообщается на сайте полиции города.

"Трагическая авария произошла в Люблине перед полуночью. Водитель Volkswagen Passat, проезжая по улице Глиняной, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево. 24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте аварии", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что обстоятельства и причины аварии выяснит начатое расследование, однако, по предварительным выводам сотрудников люблинской дорожной полиции, водитель Volkswagen Passat ехал со стороны ул.Филаретов в направлении улицы Надбыстрицкой и после поворота не справился с управлением и выехал на правую сторону дороги. Автомобиль с силой ударился о дорожный знак, затем ударился боком о дерево.

"Несмотря на проведенные службами спасательные операции, жизни мужчин спасти не удалось", - рассказали в полиции.

В сообщении отмечается, что на месте происшествия несколько часов работали полицейские под надзором прокурора. Дорога в это время была перекрыта. Тела обоих мужчин были направлены на вскрытие.

 

Теги: #дтп #польша #украинцы
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