События

14:37 28.02.2021

Индийская ракета успешно вывела на орбиту бразильский спутник и еще 18 аппаратов

1 мин читать

Ракета-носитель PSLV-C51 в воскресенье успешно вывела на орбиту бразильский спутник оптического наблюдения за поверхностью Земли Amazonia-1, а также еще 18 космических аппаратов, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск ракеты был осуществлен с космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота у юго-восточного побережья Индии.

"Миссия выполнена", - сообщили в организации.

Спутник Amazonia-1 весом около 640 кг является первым космическим аппаратом, созданным Национальным институтом космоса Бразилии. Он будет передавать данные о сельском хозяйстве страны и состоянии лесов в районе Амазонки.

Среди 18 мини-спутников, которые затем отделились от ракеты на орбите, - коммерческие и исследовательские аппараты Индии и США.

Теги: #ракета #бразилия #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:22 25.02.2021
В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

11:33 24.02.2021
"Укроборонпром" и индийская Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

"Укроборонпром" и индийская Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

12:30 23.02.2021
Зеленский поблагодарил Индию за поставку первой партии COVID-вакцины

Зеленский поблагодарил Индию за поставку первой партии COVID-вакцины

20:37 22.02.2021
В Украину отправят большие объемы вакцины CoviShield в меру увеличения мощностей ее производства в Индии

В Украину отправят большие объемы вакцины CoviShield в меру увеличения мощностей ее производства в Индии

12:45 22.02.2021
Замглавы ОП Тимошенко надеется, что вакцина из Индии прибудет в Украину утром 23 февраля

Замглавы ОП Тимошенко надеется, что вакцина из Индии прибудет в Украину утром 23 февраля

11:36 22.02.2021
Зеленский об индийской вакцине Covishield: сегодня это одна из лучших вакцин

Зеленский об индийской вакцине Covishield: сегодня это одна из лучших вакцин

21:23 20.02.2021
Украино-американская ракета "Antares" вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Украино-американская ракета "Antares" вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

20:55 20.02.2021
В ближайшее время Украина ожидает поставку индийской вакцины от COVID-19

В ближайшее время Украина ожидает поставку индийской вакцины от COVID-19

23:43 18.02.2021
Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году

Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году

18:03 18.02.2021
Украине стоит развивать отношения с Индией и Турцией – эксперты

Украине стоит развивать отношения с Индией и Турцией – эксперты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Европейского совета ШарльМишель начнет визит в Украину 2 марта с посещения Донбасса

В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта

Два человека погибло, еще два пострадало в результате ДТП в Мелитопольском районе

Ночью скончался второй пострадавший в результате пожара в черновицкой больнице

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Европейского совета ШарльМишель начнет визит в Украину 2 марта с посещения Донбасса

В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

В Беларусь за сутки выявлено 1 тыс. 347 случаев COVID-19, 10 пациентов скончались

Соглашение о партнерстве между ЕС и Арменией вступит в силу 1 марта

В Эстонии снизился суточный прирост новых случаев COVID-19 после трёх дней антирекордов

С 1 марта украинцы смогут путешествовать без виз в Гренаду и заморские территории Нидерландов – Кулеба

Три митинга ждут столицу Армении в понедельник

В первые дни весны в Украине будет влажно, местами пройдет небольшой мокрый снег, температурный фон существенно не изменится

В Ужгороде от Covid-19 скончался военнослужащий – Минобороны

В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА