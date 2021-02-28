События

14:21 28.02.2021

В Эстонии снизился суточный прирост новых случаев COVID-19 после трёх дней антирекордов

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В Эстонии за прошедшие сутки выявлен 1 201 положительный тест на коронавирус, в Латвии 376 заболевших, в Литве - 356.

За сутки в Эстонии скончались пять человек, всего в республике умерли от коронавируса 589 человек, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

С начала пандемии в стране выявлено 65 600 случаев заболевания COVID-19.

В Эстонии три дня подряд фиксировались антирекорды по заболеваемости коронавирусом - в субботу, в частности, было выявлено 1 570 новых случаев коронавируса, 26 февраля сообщалось о 1 204 новых случаях, 25 февраля - о 1 154.

В связи с ростом заболеваемости правительство Эстонии в пятницу ужесточило меры борьбы с распространением коронавируса, которые будут действовать до 28 марта. Они касаются введения дистанционного обучения для учащихся с пятого класса, запрета на спортивные соревнования, отказа от публичных мероприятий в закрытых помещения, деятельности развлекательных учреждений.

Ситуация усугубляется отсутствием вакцин от коронавируса. "Вакцины у департамента здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатления, что вакцины где-то застряли", - сообщил в пятницу на пресс-конференции руководитель департамента здоровья Юллар Ланно (Ullar Lanno).

За прошедшие сутки в Латвии скончались четыре человека с подтверждённым COVID-19, сообщает портал delfi.lv со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). С начала пандемии умерли 1 618 человек

Всего в Латвии коронавирус был выявлен у 86 186 человек.

Теги: #коронавирус #балтия
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