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13:27 28.02.2021

С 1 марта украинцы смогут путешествовать без виз в Гренаду и заморские территории Нидерландов – Кулеба

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С 1 марта украинцы смогут путешествовать без виз в Гренаду и заморские территории Нидерландов – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал открытие с понедельника, 1 марта, безвизового режима поездок для граждан Украины в Гренаду и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

"Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства", - написал Кулеба в Twitter в воскресенье.

Кроме того, он напомнил, что с 1 марта в Грузии отменяется ряд ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, в частности, облегчается въезд на свою территорию гражданам ряда государств, в том числе Украины. "Открывается Грузия", - написал Кулеба.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Гренады об отмене визовых требований 16 сентября 2020 года. Само соглашение было подписано 16 июля того же года в Киеве.

 

Теги: #кулеба #безвиз #мид
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