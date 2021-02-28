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12:59 28.02.2021

В первые дни весны в Украине будет влажно, местами пройдет небольшой мокрый снег, температурный фон существенно не изменится

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В первые дни весны в Украине будет влажно, местами пройдет небольшой мокрый снег, температурный фон существенно не изменится

В ночь на 1 марта погоду в Украине будет определять влажный атлантический воздух, днем под влиянием области повышенного давления влажность уменьшится, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Правобережье и крайнем востоке страны ожидается небольшой мокрый снег, на остальной территории, а днем по всей Украине - без осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Прикарпатье ночью порывы 15-18 м/с.

Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла, в Закарпатье до 10° тепла; в Карпатах в течение суток 2-6° мороза.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений 1 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 12,4 градусов тепла в 2017 году, а самая низкая - ночью на отметке 18,5 градусов мороза в 1985 году.

Во вторник, 2 марта, в Украине без осадков, лишь в восточных и северо-восточных областях днем пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 6° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 2 марта - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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