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12:06 28.02.2021

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта

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Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта

Президент Украины Владимир Зеленский, представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" в понедельник, 1 марта.

Как сообщается на сайте главы государства, форум состоится в Киеве 1-3 марта с соблюдением карантинных норм. Участники форума обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, а также проект нового Уголовного кодекса и перспективы рекодификации Гражданского кодекса Украины.

Желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках Государственной программы "Доступная ипотека 7%". В мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, руководители банков и семьи-заемщики. Церемония подписания начнется в 9:15.

Подробнее о событии, условия аккредитации представителей СМИ, трансляцию можно узнать по ссылке: https://ukraine30.com/justice/. Заявки на аккредитацию принимаются до 13.00 28 февраля.

Трансляция на YouTube-канале по ссылке youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw и в соцсети Facebook по адресу facebook.com/Forum.Ukraine30.

Теги: #зеленский #форум
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