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10:38 28.02.2021

За минувшие сутки в Украине прививки от Covid-19 получили 90 человек – Минздрав

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За минувшие сутки в Украине прививки от Covid-19 получили 90 человек – Минздрав

В течение субботы, 27 февраля, в Украине прививки от коронавируса получили 90 человек в трех областях, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"90 человек привито от COVID-19 за сутки 27 февраля 2021 в Украине. С начала кампании привито 3 141 человек, из них получили 1 дозу – 3 141 человек", – сказано в сообщении министерства в телеграмм-канале в воскресенье.

В ведомстве уточнили, что вакцинация проводилась только в трех областях: Донецкой (50 прививок), Луганской (20 прививок) и Херсонской (20 прививок).

В Минздраве добавили, что за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Черкасской области (270 прививок).

Теги: #статистика #вакцинация
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