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10:22 28.02.2021

Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

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Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

Использование в США вакцины от коронавируса Johnson & Johnson поможет победить пандемию, заявил президент США Джо Байден.

Как сообщалось, Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение в стране однодозовой вакцины компании Johnson & Johnson против коронавируса COVID-19.

В письменном заявлении президента, распространенном Белым домом, говорится, что это стало "волнующей каждого американца новостью", поскольку "чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы преодолеем вирус".

"В конце туннеля есть свет, но мы не можем сейчас ослабить бдительность или считать, что победа неизбежна. Мы должны продолжать сохранять бдительность, действовать быстро и агрессивно, присматривать друг за другом. Только так мы вместе достигнем этого света", - подчеркнул Байден.

Он предупредил, что "борьба еще далека от завершения" и призвал население страны продолжать мыть руки, носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

"Как я уже много раз говорил, ситуация все еще может ухудшиться по мере распространения новых вариантов вируса, и текущее улучшение может обернуться вспять", - заявил президент.

Он заверил, что администрация не будет "относиться к этой угрозе легкомысленно", отметив, что для победы над инфекцией "нам нужен американский план спасения, который позволит продолжать борьбу в ближайшие месяцы".

Накануне Палата представителей американского Конгресса проголосовала за принятие плана президента США Джо Байдена по спасению американской экономики и оказанию помощи населению в условиях пандемии коронавируса, предусматривающий выделение на эти цели $1,9 трлн.

Теперь этот "американский план спасения" должен быть рассмотрен Сенатом. В случае одобрения он станет шестой по счету программой федерального правительства по борьбе с инфекцией.

Теги: #президент #сша #вакцина #коронавирус
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