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09:48 28.02.2021

Два человека погибло, еще два пострадало в результате ДТП в Мелитопольском районе

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Два человека погибло, еще два пострадало в результате ДТП в Мелитопольском районе

В субботу, 27 февраля, вечером в Мелитопольском районе (Запорожская обл.) в дорожно-транспортном происшествии погибло два человека, еще два госпитализированы с телесными повреждениями, сообщили в пресс-службе полиции области.

"В Мелитопольском районе в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, два человека погибли, еще двое получили телесные повреждения. По факту ДТП возбуждено уголовное производство", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Правоохранители уточнили, что ДТП произошло 27 февраля около 20.00 на автодороге "Харьков-Симферополь" в Мелитопольском районе водитель автомобиля "Audi А6", двигаясь из Мелитополя в направлении пгт Акимовка, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "Toyota Tundra".

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Audi А6", мужчины 1973 и 1974 годов рождения, жители пгт Акимовка, погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя 1968 и 1966 годов рождения, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Следственным отделом Мелитопольского районного управления полиции открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Начато досудебное расследование.

"Полиция обращается к свидетелям ДТП и лиц, обладающих видеозаписями с регистраторов автомобилей с просьбой откликнуться и обратиться по телефонам: (0619) 44-80-02; (0619) 42-66-61, 097594 97 98 (дежурная часть), 067 613 83 15 или "102".

Теги: #запорожская #дтп_жертвы
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