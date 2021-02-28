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09:22 28.02.2021

В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, спасатели призывают воздержаться от похода в горы

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В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, спасатели призывают воздержаться от похода в горы

В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, спасатели призывают не рисковать здоровьем во время походов в горы, сообщили в ГСЧС.

"В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

В ГСЧС подчеркнули, что с начала 2021 ними уже спасено более 360 человек и оказана помощь более 220 гражданам.

Спасатели напомнили, что в Межгорском районе Закарпатья, у подножия г.Магура-Жиде и г.Гемба и прилегающих к ним территорий и склонов, продолжался поиск туриста из Киева, который 13 февраля заблудился во время катания на лыжах.

"За период с 1 января по 21 февраля 2021 спасатели уже зарегистрировали и перед выходом на туристические маршруты провели инструктажи для 6 тыс. 482 туристов в составе 692 туристических групп. Поэтому, с целью предупреждения опасных событий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, ГСЧС подчеркивает важность регистрации гражданами своих путешествий", – сказано в сообщении.

Теги: #лавинная_опасность #карпаты
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