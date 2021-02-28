События

08:49 28.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,7 млн, число жертв - 2,52 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,7 млн, число жертв - 2,52 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 113 млн 784 тыс. 735, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 525 тыс. 401, выздоровели более 88 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 554 тыс. 465 инфицированных COVID-19, зафиксировано 511 тыс. 994 летальных исхода, излечились более 19 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 96 тыс. 731, число скончавшихся - 157 тыс. 51, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 517 тыс. 232 заболевших, из них умер 252 тыс. 221 человек, вылечились более 9,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 325,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 579 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 191.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:19 28.02.2021
В Украине за сутки 5 833 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 1 702 человека

В Украине за сутки 5 833 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 1 702 человека

07:05 28.02.2021
Кампания вакцинации от COVID-19 стартовала в Таиланде

Кампания вакцинации от COVID-19 стартовала в Таиланде

13:39 27.02.2021
В Киеве за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19, госпитализированы 111 человек

В Киеве за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19, госпитализированы 111 человек

09:02 27.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,4 млн, число жертв - 2,5 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,4 млн, число жертв - 2,5 млн

08:20 27.02.2021
В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

08:08 27.02.2021
AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени текущего года

AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени текущего года

07:51 27.02.2021
Канада получила 20 млн доз вакцины от COVID-19

Канада получила 20 млн доз вакцины от COVID-19

19:25 26.02.2021
"Британский" штамм COVID-19 в Бельгии стал доминирующим

"Британский" штамм COVID-19 в Бельгии стал доминирующим

14:47 26.02.2021
Вакцины от коронавируса закончились в Эстонии на фоне скачка заболеваемости COVID-19

Вакцины от коронавируса закончились в Эстонии на фоне скачка заболеваемости COVID-19

13:21 26.02.2021
Страны-соседи Украины, помимо Румынии и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Страны-соседи Украины, помимо Румынии и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ночью скончался второй пострадавший в результате пожара в черновицкой больнице

В Украине за сутки 5 833 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 1 702 человека

За сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

В районе Луганского на противопехотной мине подорвался украинский военнослужащий, оперативно госпитализирован

Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Ночью скончался второй пострадавший в результате пожара в черновицкой больнице

За сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Два человека пострадало в результате пожара в сауне в Киеве

Байден попросил Канаду модернизировать NORAD для противостояния Росии и Китаю

Леонид Кравчук: Обострение на Донбассе может быть связано с санкциями против Медведчука

Зеленский должен представить Байдену свой план "совместной истории успеха" – Климкин

США разрешили применение вакцины Johnson & Johnson против COVID-19

Глава Евросовета начинает турне по странам Восточного партнерства

Украинская власть работает над тем, чтобы Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы" – Джемилев

Вход на три станции метро в центре Киева могут ограничить в воскресенье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА