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08:28 28.02.2021

Ночью скончался второй пострадавший в результате пожара в черновицкой больнице

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Ночью скончался второй пострадавший в результате пожара в черновицкой больнице

В ночь на воскресенье в больнице скончался второй пострадавший во время пожара в медучреждении Черновцов накануне, получивший 75% ожогов тела, сообщили в ГСЧС.

"27 февраля в 13.15 в г.Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием… Вследствие данного события погибло 2 человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье.

Как сообщалось, 27 февраля возгорание произошло на втором этаже городской клинической больницы. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

Во время ликвидации пожара было эвакуировано 20 человек. Огнем уничтожена мебель и медицинское оборудование на площади 30 м кв. К тушению привлекалось 37 человек и 9 единиц техники ГСЧС.

Полиция открыла уголовное дело по факту возникновения пожара в больнице Черновцов, рассматривают версию причины возгарания в несоблюдении правил пожарной безопасности одним из пациентов

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Теги: #жертва #черновцы #пожар
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