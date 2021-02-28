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08:01 28.02.2021

За сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

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За сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям используя запрещенные минскими договоренностями виды вооружения, зафиксированы снайперские обстрелы. Вследствие подрыва на мине ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"27 февраля, противник совершил девять нарушений и использовал запрещенные минскими договоренностями виды вооружения, одновременно осуществляя запрос в СММ ОБСЕ на установление режима "Тишина", – говорится в утренней сводка на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности в районе Луганского противник открывал прицельный огонь из 120-мм и 82-мм минометов. На этом же направлении, в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и он доставлен в лечебное учреждение.

Неподалеку Мироновского противник вел огонь из 82-мм минометов, а вблизи Южного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино российские наемники открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а возле Пищевика - с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими военными было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.

Огневая активность противника наблюдалась возле Зайцево и Водяное. Здесь противник осуществил прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Также, со стороны российских наемников продолжается систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. В частности на блокпосту вблизи Еленовки противник разрешил движение патрулю Миссии ОБСЕ только после длительной задержки.

В штабе также отметили, что традиционно провокации со стороны российских наемников сопровождались информационными фейками в социальных сетях. "Целью действий противника было провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в обстрелах гражданской инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Кроме того, на полигоне возле Терновое, патруль Миссии ОБСЕ зафиксировал 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету размещения ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. В том же районе, были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода.

"По состоянию на 7:00 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано", – констатировали украинские военные.

Теги: #оос #сводка
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