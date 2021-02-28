Кампания вакцинации от COVID-19 стартовала в Таиланде

В воскресенье в Таиланде началась кампания по вакцинации против коронавируса, сообщили местные власти.

Первая прививка вакциной китайской компании Sinovac Biotech была сделана вице-премьеру, министру здравоохранения страны Анутину Чарнвиракулу, при этом присутствовал премьер-министр Прают Чан-Оча.

"Я надеюсь, что вакцинация обеспечит безопасность людей от распространения COVID-19. Это позволит Таиланду как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - сказал министр журналистам после прививки.

Таиланд получил свои первые 200 тыс. китайской вакцины. Ожидается, что еще 1,8 млн доз прибудет в марте и апреле.

На этой неделе в Таиланд поставлены также 117 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Вакцина из Китая был распределена по 13 провинциям с высоким уровнем возможного заражения, первыми ее получат медицинские работники и добровольцы, связанные пациентами с коронавирусом.

Вакцина AstraZeneca будет готова к применению ко второй неделе марта, после прохождения тестов контроля качества.

Массовая кампания по вакцинации, в ходе которой планируется вводить до 10 млн доз в месяц, должна начаться в июне, когда местная фирма Siam Bioscience произведет 61 млн доз вакцины AstraZeneca.