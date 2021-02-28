События

06:00 28.02.2021

Два человека пострадало в результате пожара в сауне в Киеве

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Два человека пострадало в результате пожара в сауне в Киеве

Два человека госпитализированы в результате возгарания в сауне на ул.Радунской, 3 в Киеве в субботу вечером, сообщило издание dtp.kiev.ua.

"В столице на Троещине случалось возгорание в сауне, которая находилась в подвальном помещении 2-этажного гаража на площади 10 кв. Во время тушения пожара, бойцы (ГСЧС – ИФ) обнаружили мужчину и женщину, которые были переданы бригаде скорой медицинской помощи с отравлением продуктами горения", – сказано в сообщении на странице издания в Фейсбук в субботу вечером.

Причины возгорания установит следствие.

 

Теги: #киев #сауна #пожар
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