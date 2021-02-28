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03:48 28.02.2021

Леонид Кравчук: Обострение на Донбассе может быть связано с санкциями против Медведчука

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Леонид Кравчук: Обострение на Донбассе может быть связано с санкциями против Медведчука

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук связывает увеличение числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе с санкциями в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

"Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала активно действовать. Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы за их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. То есть, Украина перешла от слов к делу. Европа также оценила действия России, ситуацию с "Северным потоком - 2", выступлениями Байдена и его команды ... Они (Россия – ИФ Украина) поняли, что ситуация не в их пользу и начали показывать, что они также имеют силу и могут что-то сделать", - заявил Кравчук в интервью немецкому изданию "Deutsche Welle".

В то же время, по мнению Кравчука, обострение на Донбассе нельзя расценивать как месть России только по поводу введения санкций в отношении Медведчука.

"Я не думаю, что это месть. Потому что Россия никогда не прекращала реализацию идеи о том, что Украина должна быть под Россией. Этот тезис они не отменяли. Чтобы окончательно оторваться от России, нам нужно в реальности стать членом ЕС, стать членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Также Кравчук, отвечая на вопрос интервьюера "Можно ли назвать участившуюся гибель украинских военных из-за обстрелов на Донбассе эскалацией? ", подчеркнул, что "есть элемент обострения, но он не называл бы это эскалацией". Он добавил, что "это даже не провокации, а реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей". Более того, по мнению Кравчука, "пока мировое сообщество, ЕС, США, все вместе, и, конечно, Украина, не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма, жить по международным нормам права, то война не закончится".

Теги: #кравчук #санкции #донбасс
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