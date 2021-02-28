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02:33 28.02.2021

Зеленский должен представить Байдену свой план "совместной истории успеха" – Климкин

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Зеленский должен представить Байдену свой план "совместной истории успеха" – Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президент Украины Владимир Зеленский для общения с президентом США Джо Байденом должен подготовить план "совместной истории успеха", а также поднять вопрос американской помощи Киеву.

"Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом должен представить ему свой план "совместной истории успеха", а также поднять вопрос американской помощи Украине", – рассказал в эфире телеканала "Украина 24" в субботу Климкин.

Экс-министр также отметил, что процесс подготовки телефонного разговора лидеров Украины и США затянулся.

"Процесс подготовки разговора действительно затянулся. Это очень важный для нас момент, так как мы находимся на очень опасном этапе в контексте того, как Россия может гибридно действовать. Мы прилагаем усилия для того, чтобы бороться с сетями российского влияния, и тут доверие на уровне лидеров критичное", – заявил Климкин.

По его словам, "общество ожидает не какого-то оздоровительного звонка, что-то вроде "господин президент, классно, что вас выбрали, будем развивать отношения и партнерство", а ожидает содержательного звонка, в котором будут очерчены ключевые направления, как мы взаимодействуем, какая помощь будет от США".

Теги: #сша #украина #лидеры #разговор
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