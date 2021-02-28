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00:40 28.02.2021

Глава Евросовета начинает турне по странам Восточного партнерства

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Глава Евросовета начинает турне по странам Восточного партнерства

Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье начнет поездку в Молдову, Грузию и Украину, сообщает на своей странице в Твиттере его пресс-секретарь Баренд Лейтц.

"В воскресенье президент Европейского совета поедет в Молдову, чтобы встретиться с Маей Санду перед полетом в Грузию для встречи с Зурабишвили и посетит Восточную Украину с президентом Украины Зеленским", - написал он.

По словам Лейтца, на повестке дня - поддержка восточных партнеров во время пандемии коронавируса, двусторонние отношения и региональные конфликты.

В обнародованном пресс-релизе указано, что поездка Мишеля пройдет с воскресенья 28 февраля по среду, 3 марта.

"В Украине он вместе с президентом Зеленским посетит восточную Украину, а затем обсудит отношения между ЕС и Украиной в Киеве и встретится с представителями организаций, борющихся с коррупцией", - детализируется в сообщении.

Теги: #ес #визит
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