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23:25 27.02.2021

Украинская власть работает над тем, чтобы Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы" – Джемилев

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Украинская власть работает над тем, чтобы Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы" – Джемилев

Украинская власть работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы", запланированной на 23 августа в Киеве, заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите "Крымской платформы", проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве", – цитирует на своем сайте "Крым. Реалии" (проект "Радио Свобода" в Украине) заявление Джемилева, оглашенное на выступлении на мероприятии в "Крымском доси", посвященном Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя в субботу.

Лидер крымскотатарского народа напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

"Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие (присоединиться - КР). Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", - сказал Джемилев.

Он также отметил, что считает создание "Крымской платформы" существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.

"Вопрос оккупированного Донбасса в какой-то степени на базе Минских соглашений обсуждается. Но тему деоккупации Крыма Путин вообще обсуждать не хочет. И нагло заявляет, что это земля России, и то, что там происходит, на оккупированной территории - это, мол, внутренние дела России. Но с этим, разумеется, ни Украина, ни мировое сообщество, ни в коей мере не может согласиться, и будут делаться необходимые меры по деоккупации", - добавил Джемилев.

 

Теги: #крым #сша #байден
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