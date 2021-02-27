Вход на три станции метро в центре Киева могут ограничить в воскресенье

В воскресенье, 28 февраля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск) (начало игры в 17:00), возможны некоторые изменения в работе трех станций метро, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"После окончания игры, с целью обеспечения надлежащего и безопасного перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытия) на вход к станциям "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", – сказано в сообщении на странице Киевметрополитена в Фейсбуке в субботу вечером.

В ведомстве подчеркнули, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.