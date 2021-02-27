Армянская армия остается вне политики, занимается обеспечением безопасности страны - заявление Минобороны

Вооруженные силы Армении продолжают полноценно выполнять свои функции по обеспечению безопасности республики, заявляет Минобороны Армении.

"ВС Армении полноценно и с ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны, вне зависимости от политических процессов, продолжают свою службу во имя обеспечения безопасности государства и народа", - говорится в заявлении Минобороны, распространенном в субботу.

В ведомстве призывают воздержаться от заявлений от имени Минобороны, не вовлекать армию в политические процессы.

"Министерство обороны, Вооруженные силы находятся вне политики и последовательно будут продолжать шаги по реформированию и модернизации сфера обороны", - отметили в Минобороны.

Ранее один из оппозиционных лидеров Гегам Манукян заявил, что все подразделения Вооруженных сил Армении присоединились к заявлению руководства Главного штаба ВС республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства.

В субботу президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, отставки которого добивался премьер-министр республики Никол Пашинян.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

Согласно законодательству, премьер может обратиться с тем же ходатайством во второй раз.

Пашинян уже воспользовался этим правом. Он вновь направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. "Ожидаю, что указ будет подписан в установленном порядке", - написал Пашинян на своей странице в Фейсбуке вечером в субботу.