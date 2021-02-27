В Молдову доставлена первая партия вакцины AstraZeneca из Румынии

Первая партия вакцины от COVID-19 доставлена в субботу в Молдову из Румынии спецрейсом службы санитарной авиации.

Посол Румынии в Молдову Даниел Ионицэ сообщил журналистам в кишиневском аэропорту, что Румыния передала Молдове 21,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

"В соответствии с договоренностями президентов Молдовы и Румынии Майи Санду и Клаусом Йоханнисом, сегодня первая партия вакцины доставлена в Кишинев. Мы рады, что смогли оказать помощь гражданам Молдавии, чтобы как можно скорее начать процесс вакцинации", - сказал Ионицэ.

Президент Майя Санду поблагодарила Румынию, отметив, что это только первая партия из 200 тыс. доз, которые Румыния готова предоставить Молдове.

"Я очень рада, что сегодня мы получили первые 21,6 тыс. доз вакцины. Спасибо всем, кто участвовал в этой акции, особенно за диалог с производителями, благодаря которому это пожертвование стало возможным. Мы благодарны Румынии за эту вакцину. Этот первый транш предназначен для медицинского персонала", - сказала президент.

На вопрос журналистов, когда начнется кампания вакцинации, и собирается ли она сама вакцинироваться, Санду ответила, что национальный план вакцинации утвержден, и процесс начнется уже на следующей неделе.

"Мы ждем дополнительные дозы вакцины как от Румынии, так и через платформу COVAX. Я всегда выступала за вакцинацию и готова вакцинироваться в любой момент. Я готова сделать прививку, чтобы убедить тех, кто сомневается в качестве вакцины. Но в первую очередь вакцина необходима тем, кто лечит пациентов с COVID-19", - сказала Санду.

Ранее на этой неделе Национальное агентство по лекарствам зарегистрировало для использования в Молдове три вакцины - "Pfizer", "AstraZeneca" и "Sputnik V".

За последние десять дней в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Если в январе регистрировали по 300-500 случаев день, то со второй половины февраля количество случаев увеличилось до 1500 и более. Антирекорд нынешнего года был зарегистрирован 25 февраля - 1 тыс. 736 случаев за день. Это всего на 30 случаев меньше антирекорда, зарегистрированного 9 декабря 2020 года - 1 тыс. 766 случаев. За месяц почти в три раза увеличилось количество активных случаев - с 6 тыс. в начале года до более 15 тыс. Также удвоилось число смертей пациентов с диагнозом COVID - с 12-15 в день до 23-28.

В субботу пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики сообщила, что суточный прирост новых случаев коронавируса составил 1 тыс. 518 заболевших. "Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 184 тыс. 856", - говорится в сообщении.

Минздрав республики также сообщил о смерти еще 25 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдове возросло до 3 тыс. 924.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 15 тыс. 443 человека", - отмечает Минздрав.

В связи с ростом количества заболевших, накануне Национальная комиссия по общественному здоровью во главе с премьер-министром Молдове Ауриелиу Чокой ввела новые ограничительные меры. Так, с понедельника, 1 марта, закрываются все средние, средние специальные и высшие учебные заведения, отменены все школьные олимпиады и другие мероприятия. Запрещается также работа театров, концертных залов и домов культуры. В Кишиневе общественный транспорт не будет работать в выходные дни. Также, всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а государственные учреждения будут работать по особому графику.

С 5 марта все граждане Молдовы, которые возвращаются на Родину, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до прибытия. В противном случае они должны будут находиться в карантине 14 дней. Правительственная комиссия не исключает, что срок действия ограничений может быть продлен.

В Молдове до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать в период с 22:00 до 07:00 (22:00 - 07:00 по Киеву). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Торговые центры закрыты в выходные дни, рынки работают по специальному графику, утвержденного местными органами власти в зависимости от эпидемической ситуации.