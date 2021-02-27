Причиной пожара в больнице в Черновцах, вероятно, стало несоблюдение пожарной безопасности пациентом, открыто дело

Полиция открыла уголовное дело по факту возникновения пожара в больнице в Черновцах, рассматривают версию причины возгорания в несоблюдении правил пожарной безопасности одним из пациентов, сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

"Следователи полиции начали уголовное производство по факту пожара в медучреждении Черновцов. Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные острой респираторной болезнью COVID-19", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в субботу вечером.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на втором этаже городской клинической больницы. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.