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18:21 27.02.2021

В районе Луганского на противопехотной мине подорвался украинский военнослужащий, оперативно госпитализирован

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В районе Луганского на противопехотной мине подорвался украинский военнослужащий, оперативно госпитализирован

В субботу в районе Луганского в результате подрыва на противопехотной осколочной мине получил осколочные ранения военнослужащий, он госпитализирован. С начала суток российские наемники на Донбассе осуществили пять обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Недалеко от населенного пункта Луганское, в результате подрыва на противопехотной осколочной мини натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – говорится в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

Также отмечается, что противник с начала суток "продолжает провоцировать Вооруженные силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня". По состоянию на 17.00 27 февраля, зафиксировано пять обстрелов позиции подразделений ООС из различных видов оружия.

В частности, в районах населенных пунктов Зайцево, Южное и Водяное вблизи Донецка, противник осуществил прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

"Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь одновременно спрашивая тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", – подчеркнули украинские военные.

Кроме того, имеют место случаи блокировки КПВВ со стороны ОРДЛО. В частности, патруль СММ ОБСЕ, обследуя район вблизи КПВВ "Счастье" и "Золотое" отметил, что соответствующие блокпосты российских наемников на Донбассе были закрытыми для прохода граждан.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины продолжают разминировать участки местности населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий в районе проведения операции Объединенных сил. В течение субботы саперы разминировали более 2 га территории и передали на уничтожение 76 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #сводка
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