События

17:16 27.02.2021

ЮАР получила вторую партию вакцин Johnson & Johnson

1 мин читать
ЮАР получила вторую партию вакцин Johnson & Johnson

 В ЮАР в субботу подтвердили получение второй партии доз вакцины против коронавируса COVID-19 компании Johnson & Johnson, которая эффективна против нового штамма, заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.

"Вторая партия вакцины Johnson & Johnson прибыла в ЮАР", - написал он на своей странице в Твиттере.

Груз приземлился в Йоханнесбурге.

С момента начала вакцинации ранее в феврале в ЮАР вакцинировали более 63,6 тыс. медицинских работников.

Ситуация с обеспечением ЮАР вакцинами осложнилась после того, как выяснилось, что вакцина производства компании AstraZeneca малоэффективна для борьбы с обнаруженным южноафриканским штаммом коронавируса. Вакцина компании Johnson & Johnson считается эффективной против "южноафриканской" разновидности коронавируса в отличие от препарата компании AstraZeneca.

В ЮАР с начала пандемии выявили заражение COVID-19 более чем у 1,5 млн человек, скончались почти 50 тыс. человек. Ситуация особенно осложнилась в конце 2020 года, когда стало известно, что в стране распространяется новая мутация коронавируса.

Теги: #юар #вакцина #johnsonjohnson
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:08 27.02.2021
AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени текущего года

AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени текущего года

07:51 27.02.2021
Канада получила 20 млн доз вакцины от COVID-19

Канада получила 20 млн доз вакцины от COVID-19

16:29 26.02.2021
Канада одобрила к применению вакцину AstraZeneca против COVID-19

Канада одобрила к применению вакцину AstraZeneca против COVID-19

15:00 26.02.2021
Одобрение EMA для вакцины Johnson&Johnson ожидается 11 марта - СМИ

Одобрение EMA для вакцины Johnson&Johnson ожидается 11 марта - СМИ

14:47 26.02.2021
Вакцины от коронавируса закончились в Эстонии на фоне скачка заболеваемости COVID-19

Вакцины от коронавируса закончились в Эстонии на фоне скачка заболеваемости COVID-19

09:28 26.02.2021
Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от COVID-19 безболезненно

Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от COVID-19 безболезненно

22:39 25.02.2021
Компания Johnson & Johnson поставит в ЕС 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

Компания Johnson & Johnson поставит в ЕС 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

21:49 25.02.2021
Лидеры ЕС подтвердили солидарность помочь вакцинами третьим странам, включая страны Восточного партнерства

Лидеры ЕС подтвердили солидарность помочь вакцинами третьим странам, включая страны Восточного партнерства

20:04 25.02.2021
Бахрейн стал первой страной, где одобрили вакцину Johnson&Johnson против COVID-19

Бахрейн стал первой страной, где одобрили вакцину Johnson&Johnson против COVID-19

19:01 25.02.2021
Вакцины являются фактором восстановления экономики ЕС после пандемии - глава Европарламента

Вакцины являются фактором восстановления экономики ЕС после пандемии - глава Европарламента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

Активисты бросают в здание Офиса генпрокурора фаеры и взрывают петарды

ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

В результате взрыва в больнице в Черновцах один человек погиб, один получил ожоги – источник

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Акции протеста в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

Президент Армении не стал отправлять в отставку главу Генштаба

В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов – СМИ

В Азербайджане зафиксирован суточный рост числа заражений COVID-19

В Киеве завершилась акция протеста против приговора Стерненко

В Эстонии 300 доз вакцины от COVID-19 испортились при транспортировке

Собак Леди Гаги, которых похитили со стрельбой, вернули певице

Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

МВД поблагодарило протестующих за мирную акцию на Банковой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА