Акции протеста в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

Акции протеста возле Офиса президента Украины на ул. Банковой, а также возле Офиса генерального прокурора прошли без правонарушений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в том числе полиции диалога, Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Благодаря слаженным действиям правонарушений во время этих мероприятий не зафиксировано. Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, у здания Офиса президента на ул. Банковая прошла акция сторонников Стерненко, которому присудили более 7 лет и конфискацию половины имущества за похищение депутата Одесского горсовета в 2015 году. Затем протестующие провели акцию у здания Офиса генпрокурора. Они забросали здание фаерами и петардами. Потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему. Акция завершилась около 15.00.