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16:39 27.02.2021

Акции протеста в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

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Акции протеста в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

Акции протеста возле Офиса президента Украины на ул. Банковой, а также возле Офиса генерального прокурора прошли без правонарушений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в том числе полиции диалога, Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Благодаря слаженным действиям правонарушений во время этих мероприятий не зафиксировано. Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, у здания Офиса президента на ул. Банковая прошла акция сторонников Стерненко, которому присудили более 7 лет и конфискацию половины имущества за похищение депутата Одесского горсовета в 2015 году. Затем протестующие провели акцию у здания Офиса генпрокурора. Они забросали здание фаерами и петардами. Потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему. Акция завершилась около 15.00.

Теги: #протест #правопорядок #стерненко
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