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16:06 27.02.2021

Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов – СМИ

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Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов – СМИ

Причиной пожара в городской больнице №1 в Черновцах, который возник в субботу в одной из палат инфекционного отделения, стал самоподжог одного из пациентов, сообщает издание ZN.UA.

"Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег", - сообщается со ссылкой на директора департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олега Черного.

Этот пациент скончался на месте. Другой тяжелобольной, на которого перебросился огонь, находится в критическом состоянии с ожогами 3-4 степени.

 

Теги: #самоподжог #черновцы #больница
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