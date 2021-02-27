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15:34 27.02.2021

В Эстонии 300 доз вакцины от COVID-19 испортились при транспортировке

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В Эстонии 300 доз вакцины от COVID-19 испортились при транспортировке

В Эстонии при транспортировке в столичную детскую больницу были испорчены 300 доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca.

"При транспортировке температура должна быть от +2 до +8 градусов. Но во время прибытия на место было обнаружено, что температура в ящике составляет 10 градусов", - рассказал в субботу порталу ERR гендиректор департамента здоровья Юллар Ланно (Ullar Lanno).

В Эстонию вакцина прибывает в больших фурах-рефрижераторах. Далее она попадает на склад департамента здоровья, где хранится в необходимых условиях. Когда какому-то учреждению требуется получить вакцину, то фирма-партнер приезжает за вакциной в этот департамент и организует доставку до медучреждения. В данном случае, партнером выступила компания Magnum Logistics, по информации которой, при транспортировке никаких эксцессов с их стороны не возникло.

Перевозчик называет возможной причиной нарушения температурного режима действия медиков. Департамент здоровья начал расследование.

При этом в стране вакцина закончилась.

"Вакцины у департамента здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатление, что вакцины где-то застряли, - сообщил накануне на пресс-конференции Ланно. - У департамента здоровья их нет, так как на складе они на нуле".

Он отметил, что вакцин AstraZeneca нет совсем, Pfizer осталось около одного процента из поступивших и Modern только несколько тысяч доз.

Ланно назвал ситуацию "сверхкритичной".

В то же время вакцинация населения проводится медленными темпами. Так, из населения в 1,3 млн человек по состоянию на субботу было вакцинировано одной дозой вакцины 72 363 человека, курс вакцинации завершен у 31 158 человек.

Теги: #эстония
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