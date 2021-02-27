МВД поблагодарило протестующих за мирную акцию на Банковой

Министерство внутренних дел Украины поблагодарило протестующих за соблюдение законодательства во время мирной акции на улице Банковая, у здания Офиса президента.

"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардийцям и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте. Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины", - сообщается на странице МВД в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщалось, у здания Офиса президента на ул. Банковая прошла акция сторонников активиста Сергея Стерненко, которому присудили более 7 лет тюрьмы и конфискацию половины имущества за похищение депутата Одесского горсовета в 2015 году. Затем протестующие провели акцию у здания Офиса генпрокурора. Они забросали здание фаерами и петардами. Потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему.