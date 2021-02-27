ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

Взрыв в Городской клинической больнице №1 в Черновцах произошел в результате вспышки кислородной трубы, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вспышка произошла в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания больницы в субботу, 27 февраля, в 13:15.

"В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного происшествия погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек", - указывается в сообщении.

К борьбе с огнем привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

Обстоятельства уточняются.