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14:40 27.02.2021

ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

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ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

Взрыв в Городской клинической больнице №1 в Черновцах произошел в результате вспышки кислородной трубы, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вспышка произошла в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания больницы в субботу, 27 февраля, в 13:15.

"В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного происшествия погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек", - указывается в сообщении.

К борьбе с огнем привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

Обстоятельства уточняются.

Теги: #черновцы #больница #вспышка
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