В результате взрыва в больнице в Черновцах один человек погиб, один получил ожоги – источник

В больнице в Черновцах, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон, один человек погиб, один получил ожоги, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, один человек погиб и один получил ожоги в результате взрыва в больнице в Черновцах. Возгорание было оперативно ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "по предварительной информации, скорее всего, произошёл взрыв кислородного баллона".