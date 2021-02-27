События

14:32 27.02.2021

В результате взрыва в больнице в Черновцах один человек погиб, один получил ожоги – источник

1 мин читать
В результате взрыва в больнице в Черновцах один человек погиб, один получил ожоги – источник

В больнице в Черновцах, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон, один человек погиб, один получил ожоги, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, один человек погиб и один получил ожоги в результате взрыва в больнице в Черновцах. Возгорание было оперативно ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "по предварительной информации, скорее всего, произошёл взрыв кислородного баллона".

Теги: #взрыв #больница #черновцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:13 27.02.2021
В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

16:06 27.02.2021
Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов – СМИ

Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов – СМИ

15:24 27.02.2021
Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

14:40 27.02.2021
ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

14:24 27.02.2021
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

14:18 27.02.2021
В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

12:00 25.02.2021
На Харьковщине во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

На Харьковщине во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

22:39 20.02.2021
Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

18:41 17.02.2021
Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

16:17 12.02.2021
В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

Активисты бросают в здание Офиса генпрокурора фаеры и взрывают петарды

ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

ПОСЛЕДНЕЕ

В Азербайджане зафиксирован суточный рост числа заражений COVID-19

В Киеве завершилась акция протеста против приговора Стерненко

В Эстонии 300 доз вакцины от COVID-19 испортились при транспортировке

Собак Леди Гаги, которых похитили со стрельбой, вернули певице

МВД поблагодарило протестующих за мирную акцию на Банковой

Активисты бросают в здание Офиса генпрокурора фаеры и взрывают петарды

Украинский боец подорвался на мине в районе пгт Луганское, его госпитализировали

Сторонники Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 7 марта акция может стать бессрочной

В Киеве за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19, госпитализированы 111 человек

Из тюрьмы на Гаити сбежали 400 заключенных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА