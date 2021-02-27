Украинский боец подорвался на мине в районе пгт Луганское, его госпитализировали

Военнослужащий из состава Объединенных сил в субботу получил ранение, подорвавшись на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) вблизи пгт Луганское (Донецкая область).

"Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение", - сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" (укр. ОТУ "Північ") в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 26 февраля на Донбассе были ранены 11 украинских военнослужащих.