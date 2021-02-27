В Киеве за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19, госпитализированы 111 человек

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 580 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"580 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 8 человек. Всего за период пандемии в городе 2 643 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 137 656", - написал Кличко в Телеграм-канале.

Среди заболевших 312 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 236 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 15 девочек от 2 до 17 лет и 17 мальчиков от 5 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 111 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 369 человек. Всего коронавирус преодолели 93 771 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания выявлены в Дарницком районе – 138, Днепровском – 117, и в Святошинском районе – 74 случая.