События

13:27 27.02.2021

Из тюрьмы на Гаити сбежали 400 заключенных

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Из тюрьмы на Гаити сбежали 400 заключенных

Более четырех сотен заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Как сообщает BBC со ссылкой на местные власти, в результате побега погибли 25 человек, в том числе директор тюрьмы.

Среди жертв также прохожие, оказавшиеся рядом во время побега. Они были убиты преступниками.

В числе беглецов - известный лидер банды Арнел Джозеф, который был застрелен полицией через несколько часов после побега.

Отмечается, что обстоятельства побега до конца не ясны. Свидетели услышали выстрелы, а затем на улицах были замечены заключенные. Владельцы магазинов одежды по соседству с тюрьмой рассказали, что им пришлось отдать часть товара вломившимся преступникам.

Тюрьма "Круа-де-Буке" может разместить максимум 872 заключенных, согласно данным СМИ. При этом власти Гаити сообщили, что до побега там размещалось 1500 осужденных.

На Гаити нередки случаи побега заключенных: в 2019 из тюрьмы "Аквин" на юге страны бежали 78 человек. В 2017 из тюрьмы "Аркае" в Порт-о-Пренс сбежали более 170 человек.

Теги: #тюрьма #беглецы #гаити
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