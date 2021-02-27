В Луганской области началась вакцинация военнослужащих

В Луганской области началась вакцинация от коронавирусной инфекции военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации в соцсети Facebook.

"Первым прививку от COVID-19 получил капитан медицинской службы в/ч А0206 - Иван Стаценко, который непосредственно оказывает помощь военным, больным коронавирусом", - указывается в сообщении.

Начальник 59-го военного мобильного госпиталя, полковник медицинской службы Андрей Телефанко сообщил, что сначала вакцинацию пройдут военные медики. Постепенно прививки сделают всем представителям силовых ведомств.

На текущий момент 6800 доз вакцины Covishield из 14 300, полученных Луганской областью, направлены на иммунизацию военнослужащих.

"Все, кто изъявил желание вакцинироваться, проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется, есть ли противопоказания. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины", - рассказал Телефанко.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай во время посещения госпиталя, на базе которого проводится вакцинация военнослужащих порекомендовал не бояться вакцинации и заявил, что сам также сделает прививку, как только уровень антител в его крови станет ниже нормы. Ранее Гайдай уже переболел коронавирусом.

Первый этап вакцинации в Луганской области планируется проводить в срок март-апрель 2021 года.