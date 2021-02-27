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12:21 27.02.2021

Поставки э/э и воды в Крым были прекращены, как только появились первые международные резолюции – Порошенко

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Поставки э/э и воды в Крым были прекращены, как только появились первые международные резолюции – Порошенко

Украина прекратила водоснабжение и поставки электроэнергии в оккупированный Крым после консультаций с представителями Меджлиса и первых международных резолюций, устанавливающих ответственность страны-оккупанта, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Как только у нас появились первые резолюции международных организаций, подтверждающие состояние оккупации, были отключены поставки электроэнергии в Крым. Не разговоры, не обещания, а была обеспечена энергетическая независимость нашего государства. Прекращен импорт электроэнергии, прекращен импорт газа. И прекращены поставки электроэнергии", - напомнил Порошенко в эфире телемарафона "Крым – это Украина", сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Ахтем Чийгоз был тогда в Крыму в тюрьме. Я пригласил Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова, пригласил всех, кто представлял Меджлис, и сказал - мы планируем это отключить. Ваше мнение? И они это могут подтвердить - они сказали, что крымские татары в отключении электроэнергии нас поддержат", - рассказал он.

Порошенко также подчеркнул, что отключение поставок воды было несомненно эффективным шагом.

"Надо изучить, что было сделано. И не потому, чтобы критиковать или не критиковать Порошенко, а для того, чтобы знать, какие инструменты у тебя в руках. Что уже сделано, а что еще может быть сделано", - отметил он.

 

Теги: #крым #порошенко
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