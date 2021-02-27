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12:19 27.02.2021

Украинская сторона намерена обсудить на ТКГ 3 марта усиление обстрелов на Донбассе и блокирование международной гумпомощи

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Украинская сторона намерена обсудить на ТКГ 3 марта усиление обстрелов на Донбассе и блокирование международной гумпомощи

Украинская сторона намерена обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 3 марта сложившуюся в последнее время ситуацию на Донбассе, когда российские наемники усиливают обстрелы и блокируют доставку гуманитарной помощи от международных организаций на неподконтрольную территорию.

"Украинская сторона отмечает: обстрел населенных пунктов; блокирование гуманитарных конвоев; обстрелы объектов инфраструктуры для создания гуманитарной катастрофы; усиление обстрелов позиций ВСУ, к которым прибегают оккупационные силы в последнее время, свидетельствуют о попытках их руководства искусственно усложнить обстановку на лини фронта и использовать это усложнение для политических спекуляций", - сообщила украинская делегация в ТКГ в Телеграм-канале в субботу.

"Украинская сторона направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ и намерена поставить этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ, которое ожидается 3 марта. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - отмечено в сообщении.

Кроме того, украинская сторона в ТКГ проинформировала, что 11 грузовиков с гуманитарным грузом ООН, которые российские наемники не пропустили на неподконтрольную Украине территорию, были отправлены в г. Северодонецк.

 

Теги: #ткг #вопросы #заседание
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