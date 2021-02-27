В семи областях Украины вскоре могут ввести карантинные ограничения "красного" уровня – Ляшко

В ряде областей Украины карантинные ограничения могут быть усилены до "красного" уровня в ближайшие дни в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции, сообщил главный государственный санврач Виктор Ляшко по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены на "красный" уровень", - написал Ляшко в соцсети Facebook в субботу.

Он также напомнил, что с 00:00 1 марта в Черновицкой области вводятся карантинные ограничения "красного" уровня эпидемической опасности. Среди причин ужесточения ограничений Ляшко назвал повышение количества случаев инфицирования и рост количества госпитализаций.

"Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Средняя занятость всех типов кроватей "ковидных" больниц в Черновицкой области составляет 60%. Несмотря на то, что обеспеченность койками в регионе значительно превышает средний по стране, отдельные типы кроватей, например реанимационные кровати, занятые в настоящее время на 55% на уровне области", - объяснил Ляшко.

Как сообщалось, на "красном" уровне карантинных ограничений запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

- работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

В то же время, будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.