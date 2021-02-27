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11:56 27.02.2021

Подход к ОПУ, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко, полностью открыт

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Подход к ОПУ, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко, полностью открыт

Подход к Офису президента в Киеве на улице Банковой, где запланировано проведение акции протеста против приговора активисту Сергею Стерненко, полностью открыт.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 11.40 проход на улицу Банковая, как и подход к самому Офису президента, полностью открыт для всех желающих, в отличие от 23 февраля, когда правоохранители перекрыли туда подход.

На площади у Офиса президента начинают собираться протестующие. Там уже находится автомобиль с колонками.

Вдоль улицы Институтской размещено около 10 автобусов Нацгвардии и полицейских автомобилей, а саму территорию проведения мероприятия охраняет полиция диалога.

На 12.00 у Офиса президента запланирована акция против решения Приморского районного суда Одессы, который приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества.

Позже депутатская фракция "Голос" в Верховной Раде инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Стерненко.

 

Фото - Егор Шумихин

Теги: #опу #протесты #стерненко
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