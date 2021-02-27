События

11:39 27.02.2021

В Украине финал зимы без существенных осадков, температура выше нуля

1 мин читать
В Украине финал зимы без существенных осадков, температура выше нуля

В Украине в ближайшие сутки сохранится облачная, с небольшими осадками погода, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 28 февраля, в большинстве областей ожидаются незначительные осадки, на дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 7° мороза. Днём 0-5° тепла, на Закарпатье до 8° тепла.

В Киеве в воскресенье небольшие осадки. Температура воздуха ночью около 0°, днём 2-4° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура воздуха днём в Киеве была +14,1° в 1998 году, самая низкая ночью –20,3° в 1928 году.

В понедельник, 1 марта, в стране без существенных осадков, только ночью на Правобережье небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 5° мороза. Днём 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла. В Карпатах ночью 1-6° мороза, днём около 0°.

В Киеве в ночь на понедельник местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 2-4°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 27.02.2021
В семи областях Украины вскоре могут ввести карантинные ограничения "красного" уровня – Ляшко

В семи областях Украины вскоре могут ввести карантинные ограничения "красного" уровня – Ляшко

09:53 27.02.2021
На горе Поп Иван Черногорский туманно и тихо

На горе Поп Иван Черногорский туманно и тихо

11:47 26.02.2021
На большей части территории Украины ожидаются небольшие дожди

На большей части территории Украины ожидаются небольшие дожди

17:19 25.02.2021
В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей – KSE

В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей – KSE

13:08 25.02.2021
Прогноз на матч "Шахтер" - "Маккаби"

Прогноз на матч "Шахтер" - "Маккаби"

12:13 25.02.2021
Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

14:35 24.02.2021
"Доковидный" пассажиропоток украинские аэропорты смогут догнать в 2024 году - прогноз

"Доковидный" пассажиропоток украинские аэропорты смогут догнать в 2024 году - прогноз

12:07 24.02.2021
Атлантический воздух принесет в Украину потепление

Атлантический воздух принесет в Украину потепление

10:06 24.02.2021
"Большое строительство" увеличит ВВП Украины на 2,2% - KSE

"Большое строительство" увеличит ВВП Украины на 2,2% - KSE

12:01 23.02.2021
В среду в Украине будет прохладно, возможны осадки

В среду в Украине будет прохладно, возможны осадки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подход к ОПУ, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко, полностью открыт

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Черновицкой области с 1 марта

В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

Геращенко: Никаких "полицейских кордонов" на Банковой в субботу не будет

Украина вводит санкции против 10 человек из высшего офицерского состава за измену Родине – секретарь СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Поставки э/э и воды в Крым были прекращены, как только появились первые международные резолюции – Порошенко

Украинская сторона намерена обсудить на ТКГ 3 марта усиление обстрелов на Донбассе и блокирование международной гумпомощи

Подход к ОПУ, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко, полностью открыт

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Черновицкой области с 1 марта

Швейцарец выиграл в лотерею 210 млн евро

Пассажиры с билетами до или из Ивано-Франковской области смогут ехать по графику до 6 марта включительно - УЗ

В Республике Корея за первый день вакцинации прививку получили более 18,5 тыс. человек

Корвет "Винница" станет кораблем-музеем

Украина ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы 26 февраля – делегация в ТКГ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,4 млн, число жертв - 2,5 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА