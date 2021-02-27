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11:28 27.02.2021

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Черновицкой области с 1 марта

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Черновицкой области с 1 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила с 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области.

"Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале.

 

Теги: #черновицкая_область #красная_зона
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